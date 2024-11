Najnovija epizoda serije "Sablja" koja se emituje vikendom na RTS osvojila je srca publike. Ono što je intrigantno u celoj priči je kako je ubica priznao zločin i ko je bio policajac koji je to izvukao iz njega.

Ko je on?

Policijski pukovnik u penziji Mile Novaković u policiji je proveo tri decenije, a nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. 12. marta 2003. imao je značajnu ulogu i u akciji "Sablja", koja je "posekla" - osim okorelih kriminalaca - i mnoge političare, novinare, estradne zvezde...

Novaković je, između ostalog, poznat i po tome što je isleđivao Zvezdana Jovanovića, koji mu je priznao ubistvo premijera.

Godinu dana je bio i na čelu Uprave kriminalističke policije, a u razgovoru za Kurir otkrio je mnoge detalje o nekada moćnom zemunskom klanu i njegovom najstrašnijem zločinu - ubistvu premijera Đinđića, nakon kog su mislili da će preuzeti rukovođenje državom.

Nakon ubistva premijera svi su bili u bekstvu, osim Zvezdana Jovanovića, koji se vratio u sedište JSO, pa je posle nekoliko dana uhapšen u zgradi MUP. Dosta se spekulisalo o uzimanju njegove izjave u pritvoru, pričalo se da je navodno maltretiran itd.

Šta nam vi, kao neko ko je s iskusnim policajcem Rodoljubom Milovićem uzimao iskaz od Jovanovića, možete reći iz prve ruke?

- Nismo ga ničim pritiskali. Sve vreme smo ga ispitivali Milović i ja, to je trajalo više dana, po nekoliko sati dnevno. Svojim priznanjem, u noći 4. na 5. april 2003, Jovanović je direktno optužio Legiju, ne sluteći kakav je značaj i kakve su posledice tog priznanja. Zapravo, postao je prvi neposredni učesnik u atentatu kada je priznao da je od tad već bivšeg komandanta JSO dobio naređenje da ubije premijera. Jedino što je zamerio svom komandantu jeste to što ga je u sve to uvukao zajedno s kriminalcima.

Bio je uveren, ponovivši to više puta, da bi ubistvo ostalo nerasvetljeno da je on organizovao ekipu, a ne kako je urađeno sa „ološima i kriminalcima“. Doslovce je rekao: „Znao sam, čim me je uvukao s onim kretenima... To su sve kriminalci, budale... Znao sam da će biti problema.“

Bio je ubeđen da bi bilo drugačije da mu je Legija dao da odabere ekipu. Sve je te noći ispričao, sve do u detalj: šta je on radio, šta su radili drugi. Sve što se kasnije pojavilo u optužnici i što je posle ponovio dok smo ga snimali kamerom, prilikom pokazivanja svih mesta pokušaja ubistva. Baš sve je te noći rekao. Svi su bežali dotad od Legije, po cenu da sebe ukopaju. Jedino je Zvezdan u svojoj izjavi Legiju direktno optužio: „Legija je osmislio, Legija me je pozvao, Legija je nabavio...“

A kakav je Zvezdan Jovanović bio tokom davanja iskaza u kojem vam priznaje ubistvo premijera Đinđića?

- Potpuno trezven. Težak za razgovor. Prva dva-tri puta kad smo išli kod njega nije hteo ništa da kaže, čak ni osnovne podatke o sebi... A onda je progovorio o svemu. Od velike pomoći nam je bio i tadašnji upravnik Centralnog zatvora Aca Jovanović, koji ga je svakog dana obilazio i predstavljao Milovića i mene kao poštene policajce, te kao ljude koji ga neće prevariti. Dosta nam je pomogao i tadašnji specijalni tužilac Jovan Prijić, koji mu je pravno objašnjavao šta ga dalje čeka.

