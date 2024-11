Glumac Petar Kralj napustio nas je pre tačno 13 godina. Njegov put do uspeha bio je neprestana borba, a svaku pruženu šansu prihvatao je bez razmišljanja. Vodeći se mišlju da umetnost počinje tamo gde prestaje zanat i svestan da je na sceni to nemoguće, pred publikom nikad ništa nije krio.

Neke stvari je dobijao preko reda, ponekad i s manje zasluga i, kako kaže, za to su krivi njegovo ime i prezime. Znao je većinu beogradskih kafana gde je uz piće vodio najrazličitije razgovore i stekao neke od najboljih prijatelja. Bio je ponosan na sve što je uradio, pa i na ono što je, namerno ili slučajno, propustio. Strasno je voleo dva puta u životu i bio je srećan zato što je imao ćerku Milicu. Bez glume ne bi mogao da postoji, verovao je da će raditi do kraja svog života. Tako se i desilo - umro je 10. novembra 2011. godine u Beogradu.

A ovo je njegova životna priča ispričana "iz prve ruke", njegovim rečima, koju je glumac ispričao u raznim emisijama i intervjuima.

"Tata mi je poreklom sa Banije, a ja sam rođen u Zagrebu, dva dana pre početka Drugog svetskog rata. Pošto je otac nešto ranije morao da pobegne iz Hrvatske i nastavi službu u Čačku, nije ni znao da je 4. aprila dobio sina. Majka mu je na rastanku rekla da će muškom detetu dati ime po njegovom ocu. Deda Petar je umro još 1906, tako da je odluka da se zovem po njemu deo tradicije - ranije se tako radilo, a to ni danas nije retkost. Ponekad sam bio povlašćen zbog imena, naročito u vojsci. Kada su me jednom prozvali Kralj Petar, jer se tamo prvo izgovara prezime pa ime, svi su se okrenuli, dobro me pogledali i zapamtili o kome se radi. Nisam imao neprijatnosti, istina, neki ljudi su pričali da su neretko u kafani uzvikivali: Živeo Kralj Petar, pa su ih hapsili. Trebalo im je vremena da objasne kako se to odnosi na glumca."

Rat je besneo, pa je i Petrova majka, odmah posle njegovog krštenja, sa bebom u naručju napustila hrvatsku prestonicu. Tako su dospeli kod rođaka u Srem. Bila su to veoma teška vremena, ali deca, uprkos svemu, nisu primećivala opasnost niti su osećala strah.

"U Sremskoj Mitrovici družio sam se sa braćom od strica, Predragom i Nenadom, jer rođene nisam imao," ispričao je svoju priču Petar Kralj za magazin Story, 2006. godine.

"Omiljena igračka nam je bila krpenjača - lopta koja se pravila od čarapa umotanih u krpe. Sećam se prve čokolade i pomorandže, neobične narandžaste voćke koju sam probao tek kad mi je bilo osam godina. Roditelji su mi predavali u tamošnjoj gimnaziji, pa su me vodili na đačke priredbe. Bili su to veseli prizori u kojima sam uživao. Školarci su igrali oko logorskih vatara i recitovali, što je kasnije uticalo da se opredelim za glumu. Kao sedmogodišnjak krenuo sam u osnovnu školu, u razredu nas je bilo 80 i ne znam kako je učiteljica Ljuba mogla da nas savlada. Služila se raznim metodama podučavanja koje bi generacijama iz ovog kompjuterskog doba sada bile neprihvatljive i strane."

Svoju prvu ulogu, lik Toze Čvarka, odigrao je s 11 godina u predstavi "Seoska učiteljica" Svetolika Rankovića, za koju se prijavio kad je pozorišna ekipa ušla u njegov razred da izabere glumca. Kao gimnazijalac pobunio se protiv reforme školstva i skoro zaradio zabranu da nastavi školovanje u ma kom delu bivše Jugoslavije.

"Direktor, koji je bio saradnik Stipe Šuvara, hteo je nasilno da uvede izmene u sistem učenja i nastave. Bili smo mladi i verovali u poštenje. Usmereno obrazovanje, koje je proisteklo iz toga, kasnije se nije najbolje pokazalo. Umalo nas nisu proglasili državnim neprijateljima, a meni su pretili izbacivanjem i zabranom nastavka školovanja. Ipak, iz poštovanja prema mom ocu, dozvolili su mi da se ispišem i premestim u Novi Sad, gde sam stekao divne prijatelje. Roditeljima je bilo uskraćeno da me svakodnevno viđaju, jer sam kući dolazio samo vikendom i u toku letnjeg raspusta."

Zaveden školskim priredbama i omađijan naivnim glumačkim iskustvom, Petar se uputio u Beograd s idejom da upiše Akademiju - i uspeo. Stanovao je kod tetke u strogom centru prestonice i studentske dane provodio kao i većina vršnjaka, sve dok 1964. nije diplomirao. Često se zaljubljivao, ali je mnogo više voleo da izlazi s drugarima.

"Nisam bio neki zavodnik, ali sam često bivao zaljubljen i to onako lirski, da ne kažem platonski. Nisam imao potrebu da stalno budem pored nekog, niti da udaram recke. Iako su te ljubavi ostale neuzvraćene, lepo smo se družili. Bile su važnije neke druge stvari. Znali smo dokle rade sve gradske kafane. Ako smo imali novca, ostajali smo do fajronta i uvek delili sve što smo imali u džepovima. Ujutru smo jeli burek koji smo kupovali u pekari na Zelenom vencu i odlazili kućama. Bili smo veoma bliski i često se ispovedali jedni drugima. Kao noćobdije, policija nas je redovno zaustavljala, tada je to bilo uobičajeno i tražila objašnjenje zašto smo u dva sata noću na ulici."

Ovaj velikan teatarske scene sa čežnjom se sećao dana provedenih na studijama i druženja s prijateljima koji su mu pomogli da postane pravi Beograđanin.

"Odmah sam se sprijateljio s Dušanom Golumbovskim, kolegom na klasi. Često sam ga posećivao, a dolazio je i slikar Duško Otašević, pa smo igrali karte. Uz njih sam lagano postajao Beograđanin. Večeri sam neretko provodio i sa Slobom Kojićem i Cerovićem. Na Akademiji sam se najviše družio s pokojnim Milošem Žutićem. Koliko smo samo besanih noći proveli zajedno. Cimer mi je jedno vreme bio Dragan Petrović, koji je kasnije postao legenda Radio Beograda. Čeznem za tim danima. Dramska je bila na uglu ulica Uskočke i Knez Mihailove, sto metara dalje bila je Likovna, a nešto niže Primenjena akademija. Cela ta generacija sakupljala se u nekoliko kafana, pre svega u Kolarcu i Proleću. Imali smo konobare kod kojih smo jeli i pili na crtu. Vodili smo poluboemski život i naučili da razgovaramo i međusobno se uvažavamo."

Petar je tada stekao jednu neobičnu naviku - da obilazi i po nekoliko kafana u nizu. Kasnije je njegova supruga Sonja tu putanju nazvala Staza slonova. Odlično je znao gde mu je mesto i koliko vredi, a ono kako ga drugi vide, manje mu je bilo važno, pa se nikada nije ustručavao da prizna šta mu je velika strast.

"Nije poenta samo u menjanju lokala. Volim da popijem i to ne krijem, ali ne volim da se napijam i ne znam šta radim. Kad ujutro krenem u pozorište, svratim na čašicu. Zato imam razne staze pića: jedna je na putu do Jugoslovenskog dramskog, druga do Ateljea 212, treća do Zvezdara teatra... A nastale su zbog čestih promena adrese. Sigurno sam živeo u preko 20 ulica i uvek se družio s ekipom iz kraja, koja se, naravno, okupljala u lokalnim bifeima. Tu sam sretao ljude različitih zanimanja i s njima pričao o svemu i svačemu, a ne samo o glumi. To mi je pomagalo da ne pomislim da sam bolji i važniji od drugih. Novinari često pišu da sam pijanac, crven u licu i crvenog nosa. To i sam izjavljujem, jer mi je takva koža, ne mogu da budem beo."

S glumicom Narodnog pozorišta, Ljiljanom Gazdić, oženio se 1971. godine. Samo dve godine kasnije, rodila im se ćerka Milica, danas pozorišni reditelj. Posle skoro tri decenije brak se raspao. Smatrajući da za ljubav nikad nije kasno, ova legenda našeg glumišta imala je hrabrosti da ponovo voli do daske i oženi se balerinom Sonjom Divac.

"Bivša supruga mi je glumica, ali ljubav nema nikakve veze s profesijom. Ona nastaje iz želje da osetite nečiju dušu, nekad čak i posle samo jednog pogleda. Ispunjava vas na duže vreme i postaje deo života, a svaki čovek je doživljava na svoj način. Ako nje nema, nastaje pakao. Najbitnije je međusobno razumevanje. Imao sam sreću što mogu ponovo da volim. Sa mojom Sonjom, koja je balerina, u harmoničnom braku sam već sedam godina i to opet nema veze s našim poslom. Prava ljubav treba da potpuno oslobodi ličnost, zbog nje nikako ne smete da se osetite sputano i niko me neće ubediti da je takav odnos nemoguć."

I dok su mnoge njegove kolege privatnost čuvale daleko od očiju javnosti, Petar se nikad nije trudio da je sakrije po svaku cenu.

"Ne znam šta može da se sakrije kad izađem na pozornicu. Ipak, neki deo intime treba zadržati za sebe. Ne znam zašto ljudi pokušavaju da otkriju svaki detalj, razgolite nas i obezvrede, nađu nam slabe strane. Valjda kao deca, kada iz radoznalosti kvare igračke. Sa svojom Sonjom izlazim, primamo goste, idemo kod prijatelja... Zašto bi se nekog ticalo kako izgleda naše jutro ili veče. Ne mogu pobeći od sebe, od svog tela, glasa, pa ni crvenog nosa. Takav sam - kakav sam."

Sa ćerkinom željom da upiše režiju i zaviri u pozorišni svet, u glumčevo srce uvukla se strepnja, ali je ubrzo uvideo da zabrinutosti nema mesta. S Milicom je, potpuno se prepustivši njenim instinktima i komandama, sarađivao na predstavama "Silvija", "X+Y", "Brana"...

"Ne razgovaramo previše o poslu. U početku sam se bojao, ali je dokazala da zaslužuje poverenje. Radila je i veliku predstavu u Banjaluci sa preko dvadeset glumaca. Ako je njih ubedila da zna šta i kako hoće, više nemam šta da kažem. Ona je samostalna ličnost, mogu samo bezrezervno da je podržavam."

Petar Kralj je tvrdio da, sve dok bude imao snage da glumi, nema prava da se povuče sa scene. Počeo je kao Hamlet sa 25 godina, a monodramu "Živeo život Tola Manojlović" igrao je od 1967. godine. U želji da se ne zamera drugima, napustio je Atelje 212 i otišao u slobodne umetnike. Nagradu za najboljeg mladog glumca dobio je godinu dana posle diplomiranja, a među njegovim priznanjima su i Oktobarska nagrada grada Beograda i Dobričin prsten. Ipak, prvu glavnu ulogu na filmu odigrao je tek kao šezdesetpetogodišnjak, u prvencu Siniše Kovačevića, "Sinovci".

"Na premijeri, koja je bila 5. aprila, imao sam veliku tremu, bio sam samokritičan, ali na kraju ipak srećan. Film je nabijen emocijama i izazvao je mnogo smeha i plača. Pojam glavne role za mene je besmislena kategorija i u pozorištu, a pogotovo na filmu. Uloga ili ima neki sadržaj ili nemate njome šta da kažete. U 'Sinovcima' sve su podjednako bitne. Najvažnije je lice koje je tog trenutka u kadru. Imao sam glavne uloge u TV dramama, tehnologija je ista, ali se to ne zove film. Siniša mi je ukazao veliko poverenje, jer mi je omogućio da dočaram jedan tako bogat lik. Samo je trebalo da u njega uronim. Bila je to prava poslastica za mene."

Preminuo je 10. novembra 2011. godine u Beogradu, nakon duge i teške bolesti. Tek teška bolest naterala ga je da “okači kopačke o klin”, što je odavno najavljivao, govoreći da se premorio... Ali za kralja glume koji je decenijama suvereno vladao scenom nije bilo odmora gotovo do poslednjeg daha.

