- On je dobar čovek. Zato se ljudi i odlučuju za to zanimanje, a onda im se usput desi nešto drugo. U svakom slučaju, kad se penjete na društvenoj lestvici, što je veća visina, veća je i pustoš u smislu ljudi koji vas okružuju i fer igre - ovako je za Kurir o svojoj ulozi rekao Bandović nakon povratka s Kanskog festivala i dodao da nema problem s tim što u seriji o istinitom događaju igra fiktivnog junaka.

- Naša kinematografija je armirana onda kad su veliki radili ovaj posao. Na nama je da to nasleđe ne devalviramo, već da, ako možemo, podignemo tu letvicu . Talentovan smo narod, brzo učimo i imamo dobre škole. Ništa nije crno-belo, osim mog Partizana. Moramo shvatiti da su to slojevi, kao kad se čisti luk. Mi nemamo strpljenja da učimo i jedva čekamo da nečemu damo ime. I onda upiremo prstom i govorimo da je neko patriota, a neko drugi nije. Hrlimo u mišljenje, umesto da ga stvaramo - kaže Bandović, koji se osvrnuo i na to kako misli da će biti prihvaćena priča koja se bavi pozadinom ubistva Zorana Đinđića .