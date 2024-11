Ima i onih koji smatraju da serija nije obuhvatila sve segmente atentata, da politički segment nije obrađen... Barem u ovim dosadašnjim epizodama to nismo videli. Ima li toga u nastavku? Da li je serija opet podelila Srbiju?

Vladimir: Naravno da ima. Samo treba biti strpljiv, priča ne može da se gradi zbrda-zdola, naš zadatak je bio da nekome ko ne zna ništa o Zoranu Đinđiću objasnimo šta se zapravo desilo i koliko je komplikovan svet koji prikazujemo. Svaka epizoda ima svoju temu koju obrađuje, to su kao poglavlja u knjizi. Što se tiče činjenice da je serija podelila Srbiju, to je očekivano. Ljudi imaju formirane i ostrašćene stavove, izuzetno je teško bilo kome promeniti stav i velike su šanse da većina ljudi koji gledaju seriju zapravo je ocenjuju na nivou koliko se ona slaže ili ne slaže s njhovim političkim stavom o Zoranu Đinđiću i o njegovom ubistvu. Mi se samo nadamo da postoji mali procenat onih koji su otvoreni za dijalog. Naša ideja je da serija pokrene dijalog, a ne podele.

Vladimir: Zapravo to je analiza karaktera svakog lika ponaosob i definisanje šta je njegova glavna karakteristika, šta je ono što ga definiše, šta mu je cilj unutar priče, šta određeni lik hoće, a šta mu je zapravo potrebno. Kada odgovorite na ta pitanja sebi, onda možete da krenete i u traganje za glumcima. Najviše nas je namučila uloga Uroša, pošto smo morali da pronađemo nepoznatog, mladog glumca i dugo nismo uspevali da ga nađemo. Na kraju se naša upornost isplatila i pojavio se Lazar Tasić .