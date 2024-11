- Tako je, to nije samo ljubavna priča između dve žene već i o prijateljstvu dve zemlje - Britanije i Srbije. Dakle, ove žene koje su došle u Srbiju u početku nisu imale pojma šta mogu da očekuju. Nisu baš znale šta će zateći kada dođu ovde, ali su vrlo brzo razvile snažnu vezu sa srpskim narodom, a to je značilo da su bile posvećene pomaganju do kraja rata.