Legendarni sarajevski bend Plavi orkestar , za mnoge najomiljeniji tin sastav na prostorima bivše Jugoslavije, nakon pet godina vratio se na scenu. Publika u Beogradu moraće da čeka narednu godinu da ih čuje uživo, a ekipa Kurira družila s članovima ovog sastava na zajedničkom koncertu s Bijelim dugmetom u Beču. Pevač i frontmen benda Saša Lošić Loša otkriva za Kurir da je on jedini krivac za ovako dugu pauzu i poverio nam je da li će ponovo pokušati da ode na Evroviziju.



- Divno. Moram reći da doživljavam sve ovo veoma emotivno, jer smo naše prve demo snimke za pesme "Suada", "Bolje biti pijan nego star" i "Goodbye Teens" Pava (Mladen Pavičić) i ja odneli Goranu Bregoviću. Imali smo od početka njegovu podršku. Dao nam je kasete grupa Kards i Foriner i rekao da bismo mi tako morali da zvučimo. Puno nam je pomogao. Nekako smo nastavili u tom pauer pop sistemu. Veliki je bio uticaj Dugmeta u Sarajevu, ali i celoj Jugoslaviji. Mnogi to ne žele da priznaju, ali su jednim okom gledali šta to radi Bijelo dugme. Oni su bili naši uzori, a doživeli smo da delimo scenu. Nekako to doživljavam kao istoriju sarajevskog popa i rokenrola u jednoj noći.