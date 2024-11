„Žene - Velikanke srpske kulture i nauke, kojima je posvećena naša izložba, mnogi su osporavali, stajali na putu i svojski se trudili da ih obeshrabe, marginalizuju i gurnu u stranu - tamo gde je ženi po njihovom uverenju mesto. Ali one nisu na to pristajale, već su uprkos svim preprekama i osujećenjima, menjale i sebe i društvo. Izložbom ne želimo samo da podsetimo na ove izuzetne žene, već da mlade ljude kroz vođenje izložbe i prateće radionice i disksije, u mesecima koji slede, motivišemo na kritičko promišljanje, sticanje novih znanja, kreiranje antidiskriminatornog i antimizoginog kulturnog modela. Želimo da stvorimo takav kulturni milje koji svim dečacima i devojčicama omogućava da dostignu svoje ciljeve i ostvare snove bez obzira na pol, boju kože, veru, nacionalnu pripadnost, jezik, invaliditet“.

„Hrabre žene iz srpske i britanske istorije su sledile svoje plemenite ideale, čak i kada im je društvo govorilo da to nije ispravno i prihvatljivo.

Izložba će biti otvorena od 14. novembra do 8. marta 2025. godine. Radno vreme Doma Jevrema Grujića je četvrtkom i petkom od 15.00 do 20.00 časova i subotom od 11.00 do 16.00 časova.