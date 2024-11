- Petrija je uloga po kojoj me najveći broj ljudi pamti. U svetu sam s druge strane mnogo poznatija po ulogama u ostvarenjima Emira Kusturice , pre svega u filmu "Otac na službenim putu", ali i "Das Trojleinu" Andree Štake i "Grbavici" Jasmile Žbanić. Bili su veoma uspešni u Evropi, u umetničkom smislu. To su moji zaštitni znakovi i uloge po kojima će me pamtiti. Ne znam da li ću u životu odigrati nešto veće i značajnije od toga, ali mislim da je ovo nešto čime mogu da budem veoma ponosna i zadovoljna - ispričala je glumica nedavno u razgovoru za TV Ekran i osvrnula se na činjenicu da je u karijeri veoma često igrala i jake karaktere.

- U svakoj osobi postoje dve strane, a to su snaga i slabost. Mislim da su jake osobe zapravo one koje priznaju svoje slabosti. Žene koje sam tumačila su jake zbog toga što su u svojim porazima, neuspesima i stradanjima uspevale da se uzdignu i da nastave život. To je ono što me izuzetno fascinira kod ljudi. Ta životna energija, da ustaneš i nastaviš dalje, uprkos sebi i malodušnosti i pesimizmu koji osećaš - istakla je glumica.