- Svim onim što o njoj nisam znala upravo iz tih časopisa koje je krasila. Kada pročitate priču o ljubavi obične devojke i plemića, uvek vam je prvo na pameti neka od onih bajki koju ste slušali pre spavanja kada ste bili mali, ili pomislite na princa i princezu iz nekog od "Diznijevih" crtanih filmova . Maksimina priča je, međutim, puna odricanja i velikih žrtvi koje je podnela da bi se izborila za svoju ljubav. To i nije toliko bajka koliko stvaran i često veoma surov život. To je ono što me je najviše fasciniralo u Maksiminoj priči.

- Nije bilo zvaničnih komentara. Čini mi se da je njihov stav bio da neće gledati seriju. Maksima je jednom izjavila da je svesna svog života i najbolje zna šta je sve preživela, pa nema potrebu da gleda kako je to neko drugi protumačio. I to mi je sasvim u redu. Ipak, dopao mi se drugi deo te izjave u kojoj ona poručuje da poštuje svačiju umetničku slobodu i pravo da se slobodno izrazi o nekoj temi. To je za mene važna politička i civilizacijska poruka. Ako bi nešto trebalo da bude sinonim krune, onda je to, makar za mene, upravo odbrana slobode.