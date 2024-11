Bivši premijer Zoran Živković u medijima oštro kritikuje seriju "Sablja", koja se emituje svakog vikenda na RTS. On nije zadvoljan kako je prikzan Zoran Đinđić , a konačno se i njegov lik pojavio u novim epizodama.

Zorana igra prvak Narodnog pozorišta u Užicu Igor Borojevi ć. Bio je ministar unutrašnjih poslova SR Jugoslavije (2000—2003), a posle ubistva Đinđića i predsednik Vlade Republike Srbije. Takođe je bio vršilac dužnosti predsednika Demokratske stranke od atentata do februara 2004. kada je na skupštini stranke za predsednika izabran Boris Tadić . Nakon izbora Dragana Đilasa za predsednika DS, Živković je napustio stranku, a ubrzo formirao svoju Novu stranku.