- Sve je bio izazov. Upoznati se sa akterima političke i javne scene tih godina putem materijala, emisija, spisa. Onda razumeti ko je ko, razumeti njihovu suštinu i napraviti likove od njih. Vrlo brzo sam primetio da o jednom istom događaju svi imaju svoju verziju u kojoj su baš oni glavni junaci i samo oni govore istinu, a svi drugi ne. To je verovatno bilo najizazovnije - razumeti šta je bar donekle istina, a onda sve to transponovati u dramski uverljivu i živu situaciju koja će da bude zanimljiva za gledanje. I pored toga što se radi o istorijskom događaju i temi koja zahteva veliku odgovornost, za mene kao scenaristu je najvažnije da likovi budu uverljivi tako da publika može da se identifikuje i zajedno s njima proživi ono kroz šta oni prolaze.

- Ponosan sam na seriju u celini, teško mi je da izdvojim neku posebnu scenu... Verovatno sam posebno zadovoljan što su scene sa Zoranom Đinđićem kvalitetne i uverljive s obzirom na to da je njegov lik možda bilo najteže postaviti u veoma ograničenom prostoru koji je kičma serije nudila. Ipak, to je velikim delom i do Dragana Mićanovića, koji je imao nezavidno težak zadatak u kojem je svakako uspeo, što se i vidi po utiscima publike. Naravno, i do reditelja i kreatora koji su uradili odličan posao i zbog kojih sam veoma srećan.