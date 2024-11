Sumnja se da su neki članovi klana, ali i oni koji su u to vreme bili sitne ribe, pokupili novac. Lokaciju na kojoj se nalaze pare ubijenih vođa zemunskog klana znao je Zoran Vukojević Vuk , svedok saradnik i Šiptarov kum, koji je zverski mučen i spaljen 2006. godine.

- Nema tragova da su negde ostale, kod porodice, rođaka… Očigledno je u tom periodu Vukojević bio najodaniji Šiptarov čovek. On je brinuo o kući i obezbeđenju i, kad smo to mogli da pratimo, bio je zadužen za čuvanje novca. Ako je novac negde zakopan, njegova sudbina je verovatno bila povezana s tim, ali on ubicama očigledno nije odao gde je novac. Zvanično se ne zna gde su pare koje se pominju, a spekulacije postoje - ističe Novaković i podvlači: