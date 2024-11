- Poziv je usledio od jednog od reditelja Gorana Stankovića. Prijatno me je iznenadio i obradovao jer sam od početka mislio da je to veoma važna serija i tema koja se obrađuje. Tu je i kasting direktorka Isidora Veselinović, a učestvovala je i producentkinja Snežana van Hauvelingen koja je trenutno najbolja producentkinja kod nas. Sumnjao sam da mogu da igram Koštunicu jer je evidentno da nemam baš fizičke sličnosti sa njim, a i dosta sam stariji u odnosu na njega iz perioda kada ga glumim. Oni su me ubedili da primarna ideja nije nikakva rekonstrukcija likova do detalja i da im je bilo značajnije da imaju pouzdanog glumca.