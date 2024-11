U svom beogradskom domu često se družio sa novinarima . Rado je pričao o svom profesionalnom, ali i privatnom životu, prenosi Hello Magazin.

– Do 1956. godine bio sam pozorišni reditelj , mlađi dramaturg, bez stana. U mojoj dvadeset petoj godini dobio sam svoj dom i do danas sam u njemu. Nikad nisam želeo da se selim iz njega – pričao je Jovan Ćirilov, koji se “kućio” zajedno sa suprugom Majom.

Rođen je u Kikindi, a diplomirao je filozofiju u Beogradu, 1955. godine. Od samog osnivanja 1967. pa do kraja svog života bio je umetnički direktor Bitefa, a nalazio se i na čelu JDP-a od 1985. do 1999. godine. Radio je kao dramaturg u Ateljeu 212 od 1967. do 1985. Spajalo ga je veliko prijateljstvo sa čuvenom Mirom Trailović, o čemu je često pričao.