On se osvrnuo i na učešće Žarko Lauševića u ovom projketu. "On nije uspeo da završi ulogu Nikole. Imamo ga u filmu kao naratora“, izjavio je Ćeranić, reditelj filma Volja sinovljeva, na konferenciji za medije povodom premijere ovog filmskog ostvarenja, koja je zakazana za 26. novembar u Sava centru.

Drugačiji od svega što smo do sada videli u domaćoj produkciji, pod rediteljskom palicom Nemanje Ćeranića, ova filmska priča nas vodi u razrušeni svet u postapokaliptičnom vremenu, koji upoznajemo kroz stihove misterioznog slepog guslara. Njegovi epski stihovi predstavljaju nam priču o plemenima i njihovoj težnji da se ne povinuje tiraniji udaljenog grada.

Telekom Srbija je i ovog puta prepoznao potencijal i inovativnost ovog projekta, te direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbije Aleksandra Martinović ističe da „Telekom Srbija kao jedan od najvećih producenata postavlja standarde na polju kinematografije u ovom delu Evrope. Ulaganjem svojih resursa u projekte kao sto je Volja sinovljeva, dajemo priliku jednom sasvim drugačijem žanru koji do sada nismo imali prilike da vidjamo u produkciji na našim prostorima, ali i novoj generaciji autora da se kroz zajedničke projekte istaknu kao budući predvodnici srpske kinematografije. Ovaj film je samo na prvi pogled namenjen muškoj publici, ali u suštini prati žensku liniju priče koja podstiče ljubav, porodične vrednosti i borbu za one do kojih nam je stalo”.