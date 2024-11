Odlični kostimi, neuobičajena scenografija, glumačka podela koja obećava - ukratko može da bude jedna kratka preporuka za novo ostvarenje Nemanje Ćeranića. - Jednom u životu radiš ovakav film. Jedino je Toširo Mifune imao više puta prilike da igra ovakve uloge . Reč je o marginalcu koji u određenom trenutku postaje glavni protagonista, a do samog kraja i junak. To je osnova, ali mislim da je ovaj naš film mnogo više od toga - opisuje Benčina.

Bez "Crne svadbe"

Među brojnim ulogama koje je Igor ostvario pred kamerom u dve decenije dugoj karijeri našla se i rola oca Branislava u seriji "Crna svadba". Ipak, iako nastavak ove misterije stiže oko Nove godine na Superstar kanal, glumca, nažalost, u njemu nećemo gledati.

- Nije mi žao što mene nema. Radujem se drugoj sezoni i siguran sam da će biti još gledanija i bolja od prvog dela - rekao je na to Igor, kome se ipak smeši još jedna premijera. Reč je o seriji i filmu "Kruna" Vasilija Nikitovića, gde ima ulogu trubača.

- I to će biti spektakl. Ne bih još da govorim previše o tom filmu i seriji. Imamo bajku i samo snimanje je bilo ludo na svoj način. Videćete kako se radilo za film.

Na kraju, Igor nam je otkrio da je mnoge uloge i odbio. A ovako ih bira:

- Za svakog glumca je izazov da radi različite stvari. Inspiraciju pronalazim u scenariju, ali me najviše inspirišu same kolege. Intimno mi je važno s kim radim. I od lošeg predloška, kad su kolege dobre, može da se napravi zanimljiva priča - zaključuje Benčina.