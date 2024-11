U okviru ovogodišnjeg programa festivala VIZUALIZATOR, Nicole Tung će otvoriti izložbu As Strong as the War, As Soft as the Peace, koja osvetljava tri ključne globalne priče koje su obeležile poslednju deceniju - sukobe u Iraku i Siriji, pro-demokratske proteste u Hong Kongu i posledice rata u Ukrajini. Fotografije povezuje tema ljudske izdržljivosti, zajedništva i potrage za mirom, uprkos razarajućim okolnostima.