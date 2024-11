U tom filmu on se zaljubljuje u Amerikanku sa kojom se ženi i dobija dete, a potom doživljava saobraćajnu nesreću, koju izaziva u pijanom stanju i u kojoj gine pevačica koja je s njim bila u automobilu, zbog čega dospeva u zatvor.



- Bila je 1989, i nakon što smo snimili film proslavili smo Novu godinu i tako smo ušli u 1990. godinu dok smo završili film. Bio je to moj prvi dugometražni film tako da sam bila veoma uzbuđena. Zapravo, ironija je bila u tome što je on u filmu igrao glumca iz sapunice a ja sam u to vreme glumila u sapunici u Njujorku.