- Film "Virdžina" sanjao sam i pripremao deset godina, a snimao u doba početka raspada Jugoslavije, i to baš na mestu gde je možda to počelo, u okolini Knina. O raznim avanturama, doživljajima i nedaćama tokom tog procesa moglo bi dugo da se priča - počeo je Karanović, čiji razgovor sa Stefanom Arsenijevićem , iz knjige "Malo iznad tla", baš o ovom filmu prenosi i novembarski broj Kinoteke.



Oca joj je igrao Miodrag Krivokapić, koji je rekao da je "Virdžina" za njega nešto posebno.

- Bilo je to neverovatno iskustvo. Snimali smo ga šest meseci i sve nas je "tuklo", od politike, društvenih okolnosti, do bura i vetrova, zemljotresa. Sve je nekako bilo protiv tog filma, a s druge strane, to je jedna od najboljih filmskih ekipa koju sam dosad imao. Neverovatno društvo posvećenika. Naravno, to uvek ide od glave. Điđa je to sve skupa držao, imao je neverovatno strpljenje i samopouzdanje. Snimanje smo dva-tri puta prekidali, ali uspeli smo da ga završimo i ponosan sam na taj film - izjavio je Krivokapić.