Irfan je imao sjajan odnos sa svojim roditeljima i kada su odlučili da se razvedu , to mu je jako teško palo. Nakon njihvog razvoda on odlučuje da se odseli iz Sarajeva.

Najviše ga pamte po ulozi u "Tesnoj koži" , ali on ima druge svoje omiljene role.

"Nisam zadovoljan svojim prvim filmom "Atentat u Sarajevu", mislim da sam tu potpuno omanuo. Igram glavnu ulogu, ali me je on izbacio iz anonimnosti. Posle dolaze dva filma, "Pas koji je voleo vozove" i "Čuvar plaže u zimskom periodu" kod Gorana Paskaljevića, na koje sam veoma ponosan. Dolaze posle "Miris dunja" i "Kraljeva završnica", koji je jedan od prvih pokušaja da se napravi triler u Jugoslaviji. Igrao sam sa pokojnom Enom Begović i Vladicom Milosavljević. Svi su mi govorili da je to pogrešna podela što mi ženu igra Ena, a ljubavnicu Vladica.