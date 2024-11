Lazar Tasić je ubedljivo dočarao lik Uroša Ristića Malog u seriji "Sablja".

"Pomalo je naporna ova nagla i iznenadna popularnost, ali pokušavam da se naviknem," iskren je na početku razgovora dvedeset trogodišnji glumac Lazar Tasić koji je ubedljivo dočarao lik Uroša Ristića Malog u seriji "Sablja" koji iz nedelje u nedelju izaziva sve veće interesovanje javnosti.

RTS Printscreen

"Imao sam godinu dana kada je ubijen premijer Zoran Đinđić i stvarno smo se temeljno pripremali za ovu ulogu. Četiri meseca pre samog snmanja istraživao sam događaje, gledao dokumentarce, mnogo pričao sa rediteljima Goranom Stankovićem i Vladimirom Tagićem. Ovo je zaista važan događaj koji nas je sve obeležio. Moja generacija ne zna mnogo o tome, ali računam da će se i oni zahvaljujući ovoj seriji zainteresovati i da će dodatno istraživati i raspitivati se o tome šta se zaista desilo," iskreno priča ovaj mladi glumac koji je prosto zaludeo publiku, pogotovo onu mlađu.

Damir Dervišagić

Smatra da će serija "Sablja" i nakon njenog završetka biti aktuelna jer je otvorila mnoga važna pitanja. Posebno je važno, ističe, približiti mlađima ovaj deo naše bliske prošlosti. Svestan je toga da su reakcije različite, od oduševljenja do kritike. Treba imati u vidu, napominje Tasić, da je ovo igrana serija, a ne dokumentarna. Prevashodni cilj je osvestiti ljude. Njegov junak je izmišljen, a stvarno je to da se on našao u situaciji u kojoj su se nalazili pojedini ljudi iz tog miljea.

"Uvek ću o ovoj ulozi pričati sa jednom dozom zahvalnosti jer smo se svi u timu mnogo posvetili kreiranju serije sa kojom smo postigli veliki uspeh u Kanu," poručuje sagovornik u intervjuu za Politikinu TV Reviju.

Kao i svaki mladi glumac, ima svoje strahove. Ne bi želeo, kako kaže, da ga ova uloga ukalupi.

"Želja mi je da se u daljom karijeri opredelim za različite žanrove i karaktere. Ali, sigurno je da će mi ova uloga ostati duboko u sećanju kao moja prva, velika i važna, kao i sve ono što smo uradili za dobrobit celog društva," iskren je Tasić.

Damir Dervišagić

"Nije mala stvar biti na jednom od najprestižnijih festivala. To, zaista, rečima ne može da se opiše, ta euforija, publika čije su oči bile uprte u nas, Majkl Daglas koji nam je aplaudirao... Izašao sam na scenu, a da nisam znao šta treba da kažem, osim da se zahvalim."

Ovim rečima opisuje svoj veliki uspeh sa kojim se suočio kada je izlazio na veliku evropsku scenu da sa kolegama preuzme nagradu za najbolji glumački ansambl. Takođe, svestan je da je izabrao težak poziv i da mladima nije lako da danas dođu do uloge. A kako je on angažovan i kako mu je ova uloga na neki način promenila život?

RTS promo

"Sve je krenulo od poruke na društvenoj mreži da se otvara glumačka agencija. Tražili su mi da pošaljem svoju biografiju jer će uskoro biti organizovan neki kasting. Ja sam zahvalio, poruku poslao svojim kolegama, ali nisam poslao svoje podatke. Onda mi je Isidora Selinović poslala poruku, ali sam je sklonio sa strane jer sam tad bio u drugim obavezama. Nakon nekoliko dana stigao je poziv da se javim na audiciju iako se nisam prijavio. Otišao sam i tako je sve počelo. Tada ništa nisam zano ni o kastingu, niti o seriji," kaže glumac pa nastavlja:

This and That Productions

"Do mene većinom stižu pozitivni komentari na seriju, naravno da je neizbežno da ima i negativnih koji su zasnovani na pogrešnoj pretpostavci da je serija zasnovana na faktografskim činjenicama. Ovo nije dokumentarna već igrana serija i sa tog aspekta treba da se posmatra."

Seriju će pamtiti po brojinim anegdotama. Jednu od njih podelio je i u intervjuu za Politikinu TV Reviju:

This and That produkcija

"U prvoj epizodi, kada se dešava Đinđićevo ubistvo, iz zgrade istrčavaju Zvezdan Jovanović, Simović i Mrav, sedaju u auto, ja dodajem gas, treba da bežimo odatle. Kamera je bila postavljena na auto. Prelazim preko ležećeg policajca i uporno se čuje da nešto lupa u gepeku, ali niko na to ne obraća pažnju. Kada su rekli stop, izlazimo iz auta i ja pitam - "Je l' ste čuli da nešto lupa?" I samo u jednom trenutku, gepek se otvara i iz njega izlazi šarfer, asistent snimatelja. Niko nije znao da je on bio tamo, tako da smo ga malo provozali."

Za glumu se opredelio još kada je imao šest godina, iako mu se niko u porodici ne bavi ovim niti nekim javnim poslom. U mladalačkim danima bavio se mnogim sportovima, ali jedino je u glumi istrajao. Sve je počelo u vrtiću. Dobio je ulogu u predstavi koja je trajala više od dva sata. Nakon toga, roditelji su ga pitali da li bi želeo time da se bavi. Školicu glume pohađao je 11 godina, a onda je došlo vreme za fakultet i velike životne odluke. Pored glume, pripremao se i za matematiku. Međutim, shvatio je da je gluma jedino čime želi da se bavi u životu. Upisao je Fakultet savremenih umetnosti.

"Jeste teško, ali veliko je i zadovoljstvo," zaključuje.

RTS Printscreen

Snimao je i pre i posle "Sablje", a trenutno je posvećen pozorištu i predstavi "Ljuljaška" koja je imala premijeru u utorak 19. novembra u pozorištu "Duško Radović".

"Sada imam želju da se posvetim teatru. Smatram da su pozorište i film sušte suprotnosti. Nije isto glumiti pred kamerama ili pred živom publikom. Istina je da se u pozorištu kuje zanat."

Veruje u kastinge i ubuduće će ih redovno posećivati. Trenutno nema posebnu želju, ali bi voleo da se oproba u različitim ulogama, a mi mu želimo sreću u daljoj karijeri.

