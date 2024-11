U seriji "Sablja" pojavljuje se lik po imenu Žarko Ilić , mada njegovo ime nije bitno. On je čovek koji deluje iz senke , iz drugog plana, nikada ne sedi na čelu, čak ne sedi ni za stolom, već sve posmatra iz ugla sobe, pa ipak moćniji je od svih onih koji za stolom sede. Ko je zapravo Žarko Ilić i koga predstavlja u stvarnosti?

U pitanju je izmišljeni lik , ali zasnovan na brojnim ličnostima o kojima se zapravo skoro ništa ne zna. Žarko Ilić je oličenje tajne službe i njene moći. On je zapravo služba oličena u jednoj ličnosti, a može da se zove i drugačije, može da se zove bilo kako. I sama tajna policija u Srbiji, pre toga Jugoslaviji, menjala je često ime, u skladu sa okolnostima, menjala se i prilagođavala okolnostima, ali je njen uticaj i moć ostajala konstantna, bez obzira na ime službe i ime čoveka koji je na njenom čelu. Tajna služba je tu i kada se promeni vlast, čak i sistem, jer oni raspolažu najvećim bogatstvom , oni su čuvari tajni, ne samo svojih, već što je i važnije, tuđih tajni.

Žarko Ilić nikada neće biti direktor niti načelnik, čak neće biti ni zamenik, on će pre biti savetnik, čovek koji će brusiti i usmeravati, pa i kontrolisati rukovodioce , koji je ceo život proveo u službi, potpuno joj je odan i spreman sve da uradi za nju.

Od OZNA-e do DB