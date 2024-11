Kod Nušića je Matković razočarani cinik koji suštinski nije društveno osvešćen, i on dramsku

akciju vodi iz želje da se mudrošću bonvivana osveti društvanoj grupi kojoj i sam pripada, ali i

devojci koja ga je ostavila iz utilitarističkih poriva, te uspeva da ih moralno kompromituje jednom pomalo naivnom, ali spretno izvedenom spletkom. No, Lolić zna da trijumf razuma, smeha i žive 2 reči, koji je nekada imao moć da moralnom ološu osvesti slabosti koje bi on bio spreman da koriguje, danas nije realan, dakle scenski je neuverljiv, i zato Vujovićevom Matkoviću daje zadatak da, na nivou razvoja karaktera u opsegu od snoba do idealiste, tokom predstave pokaže u kojoj meri je danas svaki društveni angažman beskoristan, ali i opasan za onoga koji pokušava da se izbori sa sveopšte prihvaćenim modelom života koji moralnu kaljugu smatra jediniim mogućim staništem sveta uspešnih.