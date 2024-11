Privatna Arhiva Krivo je more

- Došla sam nakratko da bih izvadila nova dokumenata. Pitate me kako je Rimu? Ne znam. Živim sada na Kanarskim ostrvima. Moj dom je u Fuerteventuri, ostrvu u blizini istočne obale Afrike. Tamo sam već četiri i po meseca i planiram da ove zime istražujem i okolna ostrva - kaže glumica i nastavlja:

- Gledala sam je dva puta. To je najmanje predstava o Breni, ona govori o njoj kao fenomenu, o nečemu što je imitacija jednog kulta i žanra koji se pojavio tokom osamdesetih godina. A za Lepu Brenu me vežu najlepše uspomene. To je bio i moj najlepši period i dani bezbrižnosti u svemu. Prvo što ste mladi, a onda jer vam je krenulo i svi vas zovu. Film "Hajde da se volimo" pokazao mi je da mogu još mnoge stvari da radim. Kada se Brena i ja sretnemo, kao da se vratimo u osamdesete godine i Jugoslaviju. Svaki susret s njom mi ispuni srce i dušu, tako je bilo i ovoga puta - iskrena je Tanja.