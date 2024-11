- To pritiskanje zapravo je bilo uslovljavanje Srbije novcem. Daću vam samo jedan primer tog pritiska. SAD su svake godine davale paket finansijske pomoći Srbiji u iznosu od 100 miliona dolara. Bez odobrenja Kongresa te pomoći ne bi bilo, ne bi stizala u Srbiju. To je bio taj pritisak - izjavio je Montgomeri.



- "Sablju" smo pre svega radili za našu, domaću publiku. I nama je najviše stalo do mišljenja naših gledalaca. Super su nagrade u Kanu i u Češkoj. Serija se dobro prodaje u svetu, ali najvažnije nam je bilo da je vide naši ljudi - rekla je svojevremeno za Kurir producentkinja ovog ostvarenja Snežana van Hauvelingen u ime kuće "This and That".