Nakon toga zaigrala je i u "Sivom domu", "Zaboravljenima" i "Mala", a onda je 1993. godine spakovala kofere i otisnula se u Ameriku. U toj zemlji je u periodu od 1997. do 2001. radila u “Amerikan Repertori” teatru. Glumila je zatim u razlitičim pozorištima širom Amerike, a igrala je u filmu “A Better Way To Die”.