- Kad je usledio poziv Vuka Žugića i njegove supruge da predstavim svoju predstavu u Beogradu, to je bilo privlačno, ali pitala sam se da li sam tome dorasla. Sa ovim prostorom postoji i neka sentimentalna veza. Đole je imao prvi nastup u Domu omladine s grupom Žetva, i to baš na ovoj sceni. Verujem da je ostalo još nešto od te hemije s Beogradom.



- Zrenjanin je nekada bio, a i danas je, grad sporta. Ima i dalje najveći broj medalja sa olimpijada, evropskih i svetskih prvenstava. Sad sam udaljena 50 kilometara od njega, ali sve bih dala za jednu čašu bistre vode iz njegovog vodovoda. Bio je to moćan industrijski i akademski grad. Bila je stvar prestiža imati poštovanje od svog komšiluka i sugrađana kad donesete neku medalju. Odabrala sam individualni sport i gimnastiku jer sam maštala da će mi ime izaći u novinama i da će moj otac to pročitati i vratiti se svojoj deci. Nikad nije napravio taj korak. Kad bi film režirala deca, sve bi se završavalo srećno. Maštala sam da će on doći kući kad osvojim medalju i da ću ih videti zagrljene...