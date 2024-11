„Velika je čast i neizmerna radost dobiti priznanje od ruskog Patrijarha i Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. A potpuno je u duhu knjiga koje pišem što to odlikovanje nosi ime kneginje Olge. Kneginja Olga je prva krštena ruska duša. Da bi primila veru, godine 957. putovala je u Konstantinopolj i tamo je krstio patrijarh Polievkt. Po povratku, posvetila se odgajanju svoga unuka Vladimira. Vaspitavala ga je u hrišćanskom duhu i Vladimir je, kada je postao knez, krstio svu Rusku zemlju. Nadam se da će mi Bog i Majka Božja dati vremena i snage da svojim delom i služenjem veri i ljudima opravdam sve druge, pa i ovu veliku milost“, izjavila je Habjanović Đurović.

U Rusiji je do sada objavljeno devet knjiga Ljiljane Habjanović Đurović, i to osam romana i jedna knjiga za decu, u više izdanja. U proteklih petnaest godina, koliko su njene knjige dostupne čitaocima u Rusiji, dobila je dve nagrade Izdavačkog centra Ruske pravoslavne Crkve, nagradu „Zlatni vitez“ i „Medalju A.S. Puškina“ za životno delo.