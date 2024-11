Svoj prvi film "Sve će to narod pozlatiti" snimio je sa osam godina, i to rame uz rame s Danilom Lazovićem, Petrom Kraljem, Mišom Janketićem...

- Nisam bio svestan šta se dešava i s kakvim veličinama delim kadar, kolika je to privilegija i da će mi gluma biti profesija. Puno mi je srce kad se sad setim tog filma. Sve je počelo od dramskog studija u Kolarcu, koji je vodio Živko Prokić i zahvalan sam mu što me je sa šest i po godina primio, iako nije bila praksa da tako mala deca budu polaznici. Bilo je to moje divno iskustvo iz detinjstva - rekao je Radojčić ranije za TV Ekran.