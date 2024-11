Domaće dramske umetnice osvajale su ne samo Jugoslaviju, već i ceo svet. Ipak, posebno su ostali upamćeni brakovi sa političarima i funkcionerima.

Glumica Renata Ulmanski rođena je na današnji dan 1929. godine u Zagrebu. Iza sebe ima bogatu karijeru, kako na daskama koje život znače tako i pred kamerama.

Renata Ulmanski i Mirko Tepavac

Čuvena glumica je svoju sreću pronašla pored političara Mirka Tepavca (1922-2014), jugoslovenskog ambasadora i direktora Politike.

On je bio učesnik Narodnooslobodilačke borbe od 1941, a član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od 1942. godine. On je tokom rata bio na dužnostima političkog komesara odreda, brigade, divizije.

Tepavac je bio predratni aktivista Komunističke partije Jugoslavije, partizan i ilegalac u toku Drugog svetskog rata, a od 1969. do 1972. ministar inostranih poslova SFRJ.

Sa te funkcije se povukao u vreme "čistke liberala" 1972. godine. Bio je ambasador FNRJ u Mađarskoj i pomoćnik državnog sekretara za inostrane poslove, od 1959. do 1969.

Peko Dapčević i Milena Vrsajkov

Jedan od prvih funkcionera koji se oženio glumicom bio je partizanski vojskovođa Peko Dapčević (1913-1999) čije je srce osvojila lepa Milena Vrsajkov (1930-2018). Njihov brak izazvao je veliku pažnju javnosti, a neretko su privlačili dosta negativnih komentara.

Međutim, njihova ljubav uspela je da istraje uprkos gnevu komunističke partije. Pored njih dvoje na domaćoj sceni bilo je još nekoliko brakova između glumica i političara o kojima je brujala čaršija.

Mira Stupica i Cvijetin Mijatović

Glumica Mira Stupica (1923-2016) bila je jedna od najcenjenijih pozorišnih, filmskih i televizojskih umetnica 20. veka. Bila je fatalna za mnoge poznate umetnike, političare, uopšte u intelektualnim krugovima, a govorkalo se i da je u nju zaljubljen i Mika Antić.

O njenom talentu, lepoti, šarmu i harizmi ispričane su brojne priče, a jedan od svedoka Mirine pojave bio je i Ljuba Tadić.

"Publika u glumici voli da vidi ženu, to je tačno. Kad smo kao mladi gledali Miru Stupicu u pozorištu, ona se nama užasno dopadala i kao ženka. Nikad nisam sa Mirom igrao, a da me nisu pitali: "Je li ona stvarno tako zgodna i ženstvena privatno kao što je na sceni?" Ona je od onih glumica koje svoju ličnost znaju da prenesu kroz svoje uloge... U onoj "Razmeni" bila je jedna scena u kojoj ja treba da se ljubim s njom. Koliko se sećam, do tada se ni sa jednom glumicom na sceni nisam bio poljubio.

Imao sam obzira prema Miri, ali i stidljivosti. Nisam ni znao kako se to izvodi, a trebalo je da se poljubim direktno, bez skrivanja kako se to u pozorištu često radi, u maloj sali gde se sve vidi. Ona me je zgrabila i rekla: "Moraš da se odlučiš - ili će poljupca biti ili ga neće biti." Dograbila me je tu, na rampi, i poljubac je bio možda jači od teksta koji sam govorio", napisao je Ljuba Tadić o Miri Stupici.

Iza sebe je imala tri braka. Prvi put se udala kada je imala samo 19 godina. Bio je to brak sa glumcem i plejbojem Milivojem ’’Mavidom’’ Popovićem, koji je trajao četiri godine. U tom braku dobila je ćerku Minu.

Drugi put se udala za Bojana Stupicu, kraj koga počiva po njenoj želji. Njihov brak počeo je da se gasi Bojanovim odlaskom na lečenje od alkohola. Preminuo je 1970. u 60. godini, a Mira ga je uvek pominjala kao najveću ljubav i osobu koja je zaslužna za njenu impozantnu karijeru.

Tri godine nakon smrti drugog supruga, Bojana Stupice, Mira stupa u brak sa CvijetinomMijatovićem (1919-1993), koji kasnije postaje predsednik predsedništva SFRJ.

- Brak s Cvijetinom bio je moj beg… Znala sam da moram da radim mnogo i da nemam vremena za ljubav. Ali on je bio gospodin čovek, jedno divno biće. On je voleo Bojana, bili su prijatelji. Njegova žena je mene volela. Kada je ona umrla, mi smo bili prijatelji koji su se sastavili u istoj boli. Oboje smo bili u istom psihološkom stanju zbog gubitka voljenog bića - pričala je Mira.

Pošto je Mirin mlađi brat, Bora Todorović, kao mališan maštao da se Mira uda za kralja, ona mu je šaljivo odgovorila:

- U socijalizmu, nažalost, nema kralja, ali ja sam se udala za predsednika države. Razumi, uradila sam najviše što sam mogla, u datim okolnostima!

Iako je ovaj brak tada već uveliko afirmisanoj i cenjenoj glumici doneo mnogo počasti i lepih događaja, bio je obeležen prvenstveno porodičnim tragedijama. Cvijetin umire 1993. u 80. godini.

Olivera Katarina i Miladin Šakić

Olivera Katarina (1940) bila je jedna od najslavnijih glumica i pevačica bivše Jugoslavije. Pred njom su klečali mnogi muškarci, a svojevremeno se šuškalo da je opčinila i Josipa Broza Tita.

Muškarci su se navodno tukli zbog Olivere. Neki od filmova u kojima je glumila su "San", "Polenov prah", "Derviš i smrt", "Skupljači perja"... Drama Saše Petrovića donela joj je i prvu nagradu u Kanu, a tada ju je ceo svet primetio zbog njene lepote.

Diva Olivera Katarina imala je iza sebe dva braka. Prvi sa kritičarem Vukom Vučom, a drugi sa tadašnjim predsednikom vlade grada Beograda Miladinom Šakićem, sa kojim je dobila sina Maneta Šakića (1927-1987).

Osvojio ju je u 31. godini. Udvarao joj se danima, slao joj pisma, a onda su se venčali. Bili su u braku godinu dana.

- Kao i svaka žena kad se zaljubi, udala sam se, odmah rodila, ne razmišljajući da je uopšte mogućno da privatni život toliko utiče na karijeru jednog umetnika. Međutim, ispostavilo se da je to mene sve jako mnogo koštalo - rekla je Olivera Katarina za "Bolju prošlost" 1987. godine.

Verovalo se da biti supruga političara podrazumeva mnoge beneficije i olakšice u poslu kojim ste se bavili...

- Kod mene je sve apsolutno obratno! Bila sam kao ptica koja je ostala bez jata: drugo jato me nikad nije prihvatilo, a ono u kom sam bila, isto me je zaboravilo, pa sam ostala sama. To je počinjalo da mi biva jasno kad su filmovi nestali.

Do tada sam bila veoma tražena, dobila nagradu distributera „Beograd-filma" - a u štampi se tvrdilo da je u pitanju nagrada grada Beograda gde mi je muž potpredsednik, što, naravno, nije bilo tačno - zvali su me, i onda, odjednom, ništa! Ćutanje. Nastavilo se sitnim peckanjima, stalnim degradiranjem mojih uspeha po svetu, prećutkivani su napisi u stranoj štampi, jednostavno, dolazila sam sve više u senku...Bar mi je, mislila sam, ostala muzika.

Neko vreme sam se pojavljivala na televiziji samo za Novu godinu, ali je i to počelo ljudima da smeta. Zašto, pitali su, samo ona za novogodišnje veče? A zaboravljali su da u toku godine nisam dobijala nikakvu šansu, i da sam za svaki šou-program morala krvavo da se borim, uvek novim snimcima, pod nemogućim uslovima, vežbanjem u podrumu...

Emisije smo obično snimali u poslednji čas, 30. ili 31. decembra, kad se televiziji učini da joj je program loš i da joj je Olivera Katarina ipak potrebna. Jednom je, na snimanju, čak bio angažovan prvak Narodnog pozorišta, Rade Vučković, da mi ne dozvoli nikakve pokrete tokom izvođenja pesama! Hteli su da me smire, večito neko hoće da me smiri...

Zvali su vas "gospođa ministarka"?

- Kakva crna ministarka, koješta! To sa mnom nikakve veze nema. Uvek sam sama o sebi vodila računa. Bez obzira što sam bila u braku, mene nikad muž nije izdržavao. Normalno je da se od dve plate može bolje živeti, ali je činjenica da sam uvek bila sasvim samostalna - rekla je Olivera u pomenutom intervjuu.

