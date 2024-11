Festival je otvorio selektor Predrag Miletić, koji je istakao da je od 53 predstave izabrao 11 najboljih za takmičarski deo, osam monodrama i tri pantomime. Otvaranju je prisustvovao i sekretar Skupštine GO Zemun Marko Janković.

Poslednjeg dana festivala, 30.11.2024, biće dodeljene nagrada Zlatna kolajna “Maja Dimitrijević” za najbolju monodrama, Zlatna kolajna za najbolju pantomimu, nagrada “Miodrag Andrić - Ljuba Moljac” za najboljeg mladog glumca i Zlatna kolajna “Siniša Dašić” za najbolju predstavu po oceni publike. Nakon svakog izvođenja publika ima mogučnost da glasa za odgledanu predstavu, dajući ocenu od 1 do 10.

„Njegova priča ujedno je i priča njegovog naroda, jer nije mnogo junaka srpske revolucije doživelo duboku starost i još malo ko od njih je uspeo da učestvuje u skoro svim važnijim događajima koji su obeležili ovaj značajan period srpske istorije. Rajić je u jednom, proživeo deset života. I ne samo tamo - na kraju tog života on je, poput junaka grčkih legendi i priča starostavnih, uspeo da bude nagrađen veličanstvenom, junačkom smrću koja će ga - učiniti besmrtnim. Zato naša predstava u sebi ima i legendarnog i istorijskog Tanaska Rajića, jer jedan bez drugog ne moža i ne biva., naglašava Stojiljković.

Tanaska Rajića igra naš mladi nagrađivani glumac Nikola Šurbanović, koji o radu na ovoj predstavi kaže: „Najveći izazov je biti dostojan tog junaka. Tog čoveka, koji je bio toliko važan i za našu istoriju i za to vreme, a koji je nekim čudnim tokovima istorije skrajnut. Ovo je priča o čoveku koji je celo život želeo da živi u miru, a okolnosti mu nisu baš išle na ruku. Nije on želeo da bude Tanasko, on je morao da bude Tansko. “