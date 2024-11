- Objavljivanje ove knjige na neki čudesan način koincidira s još jednim događajem, a to je otvaranje Legata Milana Mladenovića u Narodnoj biblioteci Srbije. To u stvari govori da se neke stvari u kulturi, a samim tim i u književnosti, definitivno menjaju. Pre svega tretman takozvane popularne kulture. Ranije je bilo nezamislivo da rok pesnici imaju tretman kao ostali književnici. Ali nakon dodele Nobelove nagrade Bobu Dilanu rok književnost svakako dobija svoje zasluženo mesto. I Zlatan Stipišić i Milan Mladenović su rok pesnici, dakle - književnici. Samo što je njihov način izražavanja drugačiji od, recimo, Vaska Pope ili Branka Miljkovića, ali to automatski ne znači da je manje vredan.

- Mislim da je dosta bilo izlaženja na crtu na ovim našim balkanskim prostorima... Vreme je da ljudi, naročito umetnici, sarađuju, da razmenjuju ideje i nalaze nadahnuće u delima drugih autora, kao što smo svi mi zastupljeni u zbirci to učinili. Eks-ju muzička scena je raznovrsna i veoma kvalitetna. A Džiboni je tu neka vrsta klasika. Naročito nakon albuma "Mirakul", koji je po mom (i ne samo mom) mišljenju najbolji pop rok album na ovim prostorima u 21. veku. Pošto ga, kao fan, pratim još od devedesetih i ranih albuma, gde je tražio sebe i svoj izraz, znam odlično da on radi isto što rade i ostali veliki svetski umetnici. Uvek pokušava da novim delom nadmaši sebe. Uvek gura napred, da bude bolji, kvalitetniji, slojevitiji... Tako uostalom rade i drugi umetnici. Pisci, takođe. To je normalno, to je neki unutrašnji instikt koji imaju veliki umetnici. Pogledajte, recimo, šta Žan-Mišel Žar radi i kakvu muziku stvara u svojim sedamdesetim - zaključio je Stojiljković.