- Vremenski period od sedam godina nije mali, promenili smo se svi ponaosob, pa tako se i menjao naš odnos prema filmu. I sam film, odnosno scenario, prošao je kroz niz promena i adaptacija za to vreme. Ali važnije je ono što se za to vreme nje promenilo, a to su inicijalna ideja, razigranost, entuzijazam i ljubav prema istom projektu.