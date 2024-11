- Svi ljudi čiji je život okrenut ka moru imaju tu, običnim ljudima, pomalo neshvatljivu crtu. Ne mogu da kažem da su čudni. To su ljudi koji žive s morem. Osluškuju ga, razgovaraju s talasima, pučinom... Rekao bih pre da su na neki čudan način mudri. Kao more. Inače, najviše me je iznenadilo njihovo savršeno poznavanje klime. Tačno umeju 15 minuta unapred da predvide vreme.