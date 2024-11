Povodom dve decenije od premijere, 3. decembra, na Velikoj sceni (19:30), biće izveden kultni balet „Ko to tamo peva“ , jedna od retkih predstava koja je toliko dugo na repertoaru Narodnog pozorišta i kojoj se publika stalno vraća s nesmanjenim interesovanjem, što svedoči o njenoj trajnoj popularnosti i snazi umetničkog izraza.

Biće to, ujedno, i prvo izvođenje na matičnoj sceni tog naslova u novoj sezoni koji je od premijere, 22. decembra 2004. godine, odigran više od dvesta puta.

„Najveći umetnički izazov bio je kako kultno filmsko delo preneti u pozorišni medij. Odgovornost je to bila prema autoru, ali, takođe, i prema publici koja ima određena očekivanja prema toj ostavštini. Taj inicijalni strah ili trema, brzo su nestali kada sam se sreo s Dušanom Kovačevićem i Vokijem Kostićem koji su mi, na neki način, dali blagoslov da se upustim u tu avanturu.

Naročito mi je laknulo kada sam počeo uistinu sarađivati s Vokijem Kostićem, jer ono što se kaže odmah smo kliknuli, i mogu reći da je naša saradnja bila prava pesma. Jako je bilo važno što sam imao i fantastičan tim uz sebe, prvenstveno Olju Jovanović Zurovac kao asistenta, zatim Žorža Draušnika – scenografa i Katarinu Radošević Galić kao kostimografkinju. Svako od njih odradio je fantastičan posao, tako da je moj deo posla u baletskoj dvorani bio takav da sam se mogao posvetiti punim srcem onom što najbolje profesionalno znam. U svakom slučaju, Ko to tamo peva je zaista unikat po svojoj popularnosti i broju izvođenja. Ne znam da li se neka baletska predstava, ne samo u Evropi, nego i u svetu, toliko godina održala na repertoaru, sa tolikim brojem repriza”, kaže Staša Zurovac.

Kroz dinamične koreografske sekvence, balet „Ko to tamo peva“ donosi savremeni pristup ovog filmskog klasika , transformišući ga u umetničko delo koje nije samo omaž prošlom vremenu, već i savremenim plesnim formama. Koreografija baleta, bazirana na humoru i tragici, govori o životu i sudbinama likova koji putuju kroz socijalne, kulturne i emotivne pejzaže, baš kao što su to činili i junaci iz istoimenog filma.

„Ko to tamo peva“ bila je prva plesna predstava, u novije vreme, koja je izvedena u okviru prestižnog Međunarodnog pozorišnog festivala „Bitef“ (2005).

„Posle pune dve decenije postojanja i kontinuiranog izvođenja na našoj sceni, sa pravom možemo reći da je baletska predstava Ko to tamo peva potvrdila svoj kultni status. Kroz nju su godinama unazad odrastale i stasavale mnoge generacije igrača, ali i gledalaca. Balet Ko to tamo peva uspešno odoleva zubu vremena i to je još jedan od pokazatelja njenog kvaliteta. Čestitam celokupnom timu predstave i svima koji su na bilo koji način doprineli da ona ima tako dug vek“, kaže umetnički direktor Baleta Narodnog pozorišta Ana Pavlović.