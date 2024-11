- Volim da radim s Miroslavom Lekićem i drago mi je što ima poverenja u mene kao glumca. Na početku se dvoumio da li baš ja treba da igram tog doktora Murićija. Uloga mi se dopala od starta i želeo sam to da radim. To je jedna od retkih stvari kojom mogu da budem zadovoljan.

- Gledao je film, ali ne finalnu verziju. Odmah me je pozvao da sa mnom podeli utiske.

Film obrađuje veoma važnu temu, a to je zašto smo izgubili Kosovo?

- Nama je to važna tema, a nisam siguran koliko je njima (smeh). Postoji u našem filmu kvalitet koji će nadam se članovi akademije da prepoznaju.



- Volim taj film. Pravi je autorski. S velikom hrabrošću, smelošću i znanjem David Jovanović je to napravio. Nije razmišljao kako će se njegovo delo nekom dopasti. On tačno i istinito pokazuje šta se dešava, ne samo kod nas, nego i u svetu, zašto to sunce nestaje i ko može da ga sačuva.