U Hangaru održan je sinoć poslednji koncert Apocalyptice na ovogodišnjoj evropskoj turneji „Apocalyptica Plays Metallica Vol.2". Pre Beograda, finski čelisti su odsvirali čak 48 koncerata, ostavivši srpsku prestonicu za kraj, znajući da je naša publika „trešnjica na torti" odličnih živih nastupa.

No, da krenemo redom - specijalni gosti i idealan bend za zagrevanje bio je finski Arctis, predvođen sjajnom pevačicom Alvom Sandstrom. Imajući u vidu da je grupa upravo izdala svoj istoimeni debi-album, te da naši fanovi nisu bili upoznati sa njihovim numerama, Arctis su odlično pripremili prisutne za glavne zvezde i pesmama „I'll Give You Hell", „Tell Me Why" i „Frozen Swan" pobrali simpatije prisutnih.



Bela zavesa i uvodna numera Enija Morikonea „The Ecstasy Of Gold" iz kultnog filma „The Good, the Bad and The Ugly" (kojom Metallica standardno otvara svoje koncerte) označila je početak Apocalyptica nastupa i triptih „Ride The Lightning", „Enter Sandman" i „Creeping Death" naišao je na oduševljenje publike, koja je zajedno sa čelistima pevala čuvene hitove Metallice.

Novi bubnjar je opravdao sva očekivanja, dok su Eika, Pavo i Pertu srušili sve predrasude koje neko može da ima prema čelu kao instrumentu, naročito kada je heavy metal u pitanju. Mašući kosama, trčeći po bini i pozivajući fanove da pevaju zajedno sa njima „Battery", „The Four Horsemen", „Blackened" i „Master Of Puppets", harizmatični Finci su doveli atmosferu u Hangaru do usijanja.

Legendarna balada „Nothing Else Matters" mudro je ostavljena za kraj koncerta, dok su za bis odabrali novu verziju kultne numere „One", u kojoj se mogao čuti glas frontmena Metalice Džejmsa Hetfilda koji je odrecitovao stihove za potrebe Apocalypticine verzije ovog klasika.

Poklonivši se publici koja im ovacijama nije dala da napuste binu, momci iz Apocalyptice su obećali da će ponovo doći u Srbiju i iskreno ganuti istakli da im je ovo bio jedan od najboljih koncerata na turneji, navodi se u saopštenju za medije.

