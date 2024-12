Najautentičniji muzičar Balkana Božo Vrećo vraća se 2. decembra na veliku scenu Sava centra u Beogradu. Na ovom koncertu poznati umetnik predstaviće svoje nove pesme, kao i mnogobrojne, sad već čuvene sevdalinke. Za Kurir on najavljuje svoj novi album, ali govori o izletima u druge vrste umetnosti i kulture.



- Beograd je moj grad i uvek mu se vraćam s puno ljubavi. Moji koncerti su deo te magije. Beograd je jedan od najstarijih gradova. Siguran sam da on krije puno toga što me vraća možda nekim mojim prošlim životom. Arheologija je još uvek moja sfera interesovanja, ali nemam vremena da idem na istraživanje iskopina i da budem deo grupacije koja to radi. Verujete, imam puno poziva.