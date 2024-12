U tekstu o filmu "Šta je žena" napisao sam da se Met Volš ponaša kao manje iritantni, konzervativni Majkl Mur i da se pitam koliko će mu pristup sagovornicima biti jednostavan kada bude postao poznatiji. I stvarno, početak "Da li sam rasista" posvećuje nešto vremena pojašnjenju zašto Volš za potrebe snimanja ovog filma mora da postane drugačiji izgledom i šta je potrebno da bi on bio postignut.

Tako blago prerušen autor snima "lažni dokumentarac", film o izmišljenom liku željnom da pronikne u to da li je i koliko rasista. Ono što mi je odvlačilo pažnju jeste lov na to koliko je sve ovo inscenirano, koliko su scene nameštene ili barem korigovane da bi služile radnji. Jer ako je to na delu, onda film gubi na svojoj dokumentarnoj dimenziji i zapravo postaje obično jednostrano ogoljavanje čitave industrije u kojoj se vrti solidan novac, a prikrivena je vrednostima poput raznolikosti, jednakosti i inkluzije.