Svoju izuzetno bogatu opersku biografiju ostvarila je na brojnim evropskim i svetskim operskim scenama (preko 1100 predstava do danas). U poslednje vreme to su Sydney Opera House, Art Center Melburne, Handa opera by Sydney, Palau de les Arts Reine Sofia – Valencia, Hungarian State Opera (Budapest), Opera Nica(Francuska), Boljšoj teatar Belorusija(Minsk), Romenian National Opera House (Bucharest, Timisoara, Cluj, Iasi, Craiova, Constanta…), China National Centre for the Performing Arts (Beijing), Macao Cultural Centre(China), National Slovenian National Theatre(Maribor i Cankarijev dom, Ljubljana),Kaohsiung Centar for Performing Arts Taiwan, Moldavian National Opera House(Kishinau),Cairo Opera Company (Egipat), Bulgarian National Theatare(Sofia,Varna,Stara Zagora,Ruse…),Staatna Opera BanskaBystrica- Slovakia, Croatia National Theatre(Osijek), Naraodno pozorište u Beogradu, SNP u Novom Sadu. U nemackoj pevala je u operskim kucama Staatsteater am Gartnerplaz Munich, Opernhous Dortmund, Scharoun Theater Wolsfurg, Saarlandische Saarbrucken and Oper Frankfurt, a festivale u Schwerin Schloss i Braunschweig Staatstheater. U Belgiji i Holandiji natupala je u Concertgebouw Brugge, Chasse Teater Breda,Theares Tilburg, kao i Philarminia Zurich…..