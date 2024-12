Pariski Notr Dam : putovanje u prošlost, produkcija: Ubisoft New Business Dok je katedrala još uvek zatvorena za javnost zbog restauracije, moguće ju je posetiti putem virtuelne stvarnosti – projekta Ubisofta na osnovu 3D modela iz igre Assassin’s Creed Unity. Ova tura omogućava (ponovno) otkrivanje katedrale iz različitih perspektiva, od kojih su neke nepristupačne široj javnosti. Kraj putovanja je spektakularna vožnja balonom iznad lukova, u užurbanom Parizu s kraja XVIII veka. U prostoru od 4 do 9 m², posetilac sa kacigom za virtuelnu stvarnost pozvan je da gleda oko sebe, podigne glavu i kreće se kako bi bolje sagledao perspektive, sve to uz zvuke Bahove fantazije izvedene na čuvenim velikim orguljama katedrale.

Koncert Žan-Mišel Žara: Welcome to the other side

Žan-Mišel Žar započeo je 2021. godinu jedinstvenim koncertom u virtuelnoj stvarnosti, u katedrali Notr Dam. Spektakl koji kombinuje prikaze koncerta u virtuelnoj stvarnosti sa nastupom u studiju, uveo je jedinstven multimedijalni pristup, prvi takve vrste. Privukao je više od 75 miliona gledalaca širom sveta. Ovaj istorijski uspeh omogućio je Žan-Mišel Žaru da zauzme prvo mesto na Pollstar-ovoj listi za prenose uživo, našavši se u top 10 najgledanijih koncerata.