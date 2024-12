- Osećao sam se letargično i imao sam bubuljicu ispod pazuha. Ne obraćamo često pažnju na nešto, iako me je bolelo, pogotovo kada bih to uhvatio. Pevao sam normalno, ali je došao moj rođendan i imao sam sluz, smršao sam, izgubio apetit. Pevao sam i pao. Rekao sam da mi nije dobro. Rekli su mi da idem u bolnicu a ja sam rekao ne. Bio je kraj jula i rekao sam mami da idem u bolnicu jer nisam disao. Uradili su mi rendgenske snimke i na trećem rendgenu sasvim slučajno, našli su mi rak u limfnim čvorovima. To je bio razlog zašto sam imao sve ostale probleme. Rečeno mi je da sam možda ispred najgorih. Samo Bog zna da li zaslužujem da živim - napisao je on tada u objavi.