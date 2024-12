- Drame koje je cenzura donosila u Jugoslaviji bile su toliko snažne da smo morali se iseljavamo iz zemlje. Ako vas napadnu u Zagrebu, mogli ste eventualno da radite u Beogradu. Ako se ipak to dogodi u Beogradu, mogli ste da odete u Ljubljanu. Danas je situacija drugačija i glavni producent filmova je država. Živim u Češkoj i tamo je nemoguće napraviti film o Splitu, jer to nije češka tema. Sve je određeno na nacionalnom nivou i svuda je tako, a ja se ceo život borim protiv toga. Filmovi moraju imati takvu slobodu da prelaze nacionalne okvire.

- Ova knjiga me je vratila u nacionalnu istoriju. Do 70-ih godina reditelji su uglavnom bili partizani. Oni su do dna svog bića bili infiltrirani u stvaranje novog sveta i nosili su nove ideje. Ova knjiga je vrlo vredna jer otvara jednu od najvažnijih bolesti stvaralaštva, a to je samocenzura. Od raspada Jugoslavije i komunizma prošlo je 35 godina, a još uvek postoji strah od istine u glavama autora - rekao je Zafranović.