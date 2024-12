Manifestacija Dani italijanskog filma - CINEMA MADE IN ITALY biće održana od 6. do 11. decembra u mts Dvorani.

Nj. e. Luka Gori, ambasador Italije je na konferenciji za medije izrazio zahvalnost za gostoprimstvo i izjavio: „Drugo izdanje Cinema made in Italy je veoma bitan događaj za nas jer nudi sadržaj visokog kvaliteta, a posebno jer se manifestacija otvara filmom Partenopa. Glavna glumica ovog filma, Čeleste dala Porta je postala ikona u Italji zbog izuzetne uloge u ovom filmu. Drago nam je da je događaj doživeo i drugo izdanje. Film je važan sektor u domenu kulturne saradnje između Srbije i Italije i sigurni smo da će se ona dodatno obogatiti . Vezano za domen filma mi smo ove godine organizovali još jedan festival srpsko-italijanskih filmova, kao i retrospektivu Marčela Mastrojanija povodom 100 godina od njegovog rođenja. A napomenuo bih da je na snagu stupio i sporazum o koprodukciji između naših zemalja i radujemo se zajedničkim projektima”.

Nje. e. Luka Gorio najavio je i druge umetnike iz Italije koji će posetiti našu zemlju u narednim mesecima. Roberto Činkota, direktor Italijanskog instituta za kulturu je na konferenciji za medije je rekao da je Cinema made in Italy događaj koji je na neki način replika festivala koje Cinecittà organizuje širom sveta. On se zahvalio predstavnicama Cinecittà, Kristini Kasano, Karmen Loruso, Moniki Moskato i Karli Katani, što su prihvatile njegovu ideju da se Dani italijanskog filma održe i u Srbiji. Direktor Italijanskog instituta najavio je i program Cinema made in Italy: „Osim filma koji će otvoriti događaj biće prikazani i filmovi Poverenje u režiji jednog od značajnih autora savremene italijanske kinematografije Danijelea Luketija, Porodica u režiji Frančeska Kostabilea, Moje leto sa Irenom nagrađivanog reditelja Karla Sironija, Diva Futura rediteljke Đulije Luiz Stajgervalt, Vermiljo Maure Delpero (italijanski kandidat za Oskara i dobitnik Srebrnog lava u Veneciji), Američka bašta u režiji Pupija Avatija, Život u senci Marka Tulija Đordane i Pinokio reditelja Matea Garonea. Neki od njih će biti gosti i razgovaraće sa publikom. Najavio bih da će pet od ovih ostvarenja biti prikazani u Novom Sadu, Nišu, Podgorici i Skoplju“.