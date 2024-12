"Kafana je srpski parlament. To je kuća i crkva. Kod nas se u kafanama dešavaju najvažnije stvari. Tu se ruše vlade, postavljaju nove, osnivaju stranke. Kafana je jedini univerzitet koji sam završio. To je moj univerzitet, koji ne bih menjao ni za Oksford", ovim rečima je Dušan Prelević, poznatiji kao Prele, početkom devedesetih godina sumirao svoj životni put, koji je sudbinski ciklično počinjao i završavao u najvažnijoj instituciji srpske društvenosti - kafani.

Bile su to teške, osnovne pripreme, pomalo nalik spartanskom vaspitanju, surova selekcija koja nije tolerisala slabost. Zbog toga nije bilo teško da iz te generacije izrastu vrhunski umetnici, sportisti, zanatlije... i mangupi koji, kada bi smislili neku podvalu, učine to "bezbolno". Odrasla je tu generacija autohtonih Beograđana koji su ovom gradu mnogo dali , svesno rizikujući da neće dobiti ništa zauzvrat.

Prelević, poput mnogih svojih vršnjaka, bio je vođen željama koje su ga vodile u raznim pravcima. Maštao je da postane fudbaler i, barem delimično, uspeo je, dolazeći do mlađih kategorija Crvene zvezde. Međutim, strast za fudbalom popustila je tek kad je shvatio da sa svojim muzičkim talentom ima veće šanse da postane Mik Džeger ili Džo Koker.

Beograd šezdesetih nije zaostajao za svetskim metropolama, a u umetničkom smislu bio je čak i ispred mnogih. Najveći svetski muzički hitovi stizali su brzo do beogradske publike, koja ih je već u roku od nekoliko dana znala napamet. To je inspirisalo Prelevića da zameni školske klupe i klupe rezervnih igrača za sale mesnih zajednica, koje su se svako veče pretvarale u bastione rokenrola.

Preletu se tada smešila velika karijera, budući da je jedan od najpoznatijih svetskih reditelja, Bob Vilson, želeo da ga po svaku cenu odvede u SAD. Međutim, njegov plan nije bio realizovan nakon jednog izvođenja "Kose". Iako je Vilson bio prepun hvalospeva i molbi, Prele ga je brutalno izvređao, što je dovelo do tuče i prekida saradnje sa Ateljeom.

Alkohol je ozbiljno ugrozio njegovo zdravlje , a u kombinaciji sa njegovim istančanim osećajem za pravdu, doveo je do brojnih sukoba, u kojima nije štedeo ni sebe ni druge. Najtragičniji trenutak bio je gubitak oka u jednoj kafanskoj tuči. Zdravstveni problemi nizali su se jedan za drugim, da bi nakon amputacije noge, morao da se suoči s teškim invaliditetom.

Na desetine intervjua i stotine autorskih tekstova koje je napisao za vodeće beogradske novine, ne mogu ni približno da dočaraju Preleta onako kako to najbolje čini reč njegove majke Anke Kovač: "Rodila sam genija, on je sve mogao, sve počeo i sve je fantastično uradio, i kad dokaže sebi da može, on odustane i ne ide dalje."