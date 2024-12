progresivni umetnik i glas LGBTQ+ zajednice, predstavljen je kroz tri moćna projekta: Enclose, BOYS DO CRY i On Hold. Prinsov rad donosi snažne, lične priče koje preispituju granice identiteta, ljubavi i prihvatanja, s posebnim fokusom na borbu za prava LGBTQ+ zajednice i vidljivost trans osoba.

Prinsova serija fotografija BOYS DO CRY – intimna hronika sedmogodišnjeg života trans muškarca – izazvala je vandalizam i medijski skandal u Holandiji, otvarajući prostor za ključne razgovore o identitetu i vidljivosti trans zajednice. Prinsovi radovi su sirovi, emotivni i nepokolebljivo iskreni.

„Kad pogledam u ogledalo, vidim svoju majku kako me posmatra.“ Oxiea Villamonte kroz seriju Next of Kin vodi na introspektivno putovanje kroz porodično nasleđe i identitet.