Ko je bio Zoran Rankić

Glumom je počeo da se bavi 1951. godine, kada je zaigrao u Narodnom pozorištu Sarajevo, čiji je bio član do kraja 1960. godine. Od 1961. do 1996. bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde je glumio u velikom broju pozorišnih predstava.

- U našem glumačkom poslu treba imati i sreće. Bata je odlučan glumac i verujem da bi Kalabića odigrao odlično. Bio je duhovit, markantan i jak fizički. Uloga je pisana za njega. Kad sam preuzeo scenario, u njemu je pisalo ne ime lika Nikole Kalabića, već samo Bata. Bila je neoboriva činjenica da će baš on to igrati - objasnio je Rankić.

- Morao sam da jašem konja. Televizija mi je uplatila časove. Nisam mogao da naučim, pa sam tražio da me menja njegov dreser kao dubler. Snimali smo tu scenu na Tari, negde iznad Zlatibora. Konj je pokušao da zbaci svog učitelja. Bilo je dramatično i jedva smo izbegli da nam konj ne pregazi ljude. Tad su mi kroz glavu prošle te Batine reči. Da sam ja jahao konja, ne bih preživeo. To pamtim kao upozorenje .

- Nisam ulogu ni dobio posle Bate, već nakon Gidre Bojanića. On se nije snašao na snimanju i onda su našli mene. Nisam hteo odmah da prihvatim. Međutim, reditelj Sava me je ubeđivao da je to uloga za mene. Dao mi je stranicu i po teksta. Snimio sam prvu scenu. Dočekao me je aplauz kamermana, a ostalo je već istorija - govorio Rankić za Kurir.