Najveći regionalni Festival nauke ove godine održava se od 12. do 14. decembra 2024. na Beogradskom sajmu, u halama 3 i 3a, na više od 8.000 kvadrata. Ovogodišnje izdanje manifestacije ima kao centralnu temu "Evolucija ideja" - koncept koji osvetljava nauku kao disciplinu koja se konstantno razvija. Na 17. izdanju Festivala nauke ćemo dobiti odgovore kako dolazi do ovih promena, šta nam to govori o promenljivoj prirodi nauke i šta to znači za sve nas.