Ministar kulture Nikola Selaković obišao je sa direktorkom Narodnog muzeja Srbije Bojanom Borić-Brešković Spomen-muzej Nadežde i Rastka Petrovića u Beogradu , gde su završeni radovi na obnovi ovog spomenika kulture i tom prilikom najavio da će Spomen-muzej, nakon 37 godina, ponovo biti otvoren za posetioce do februara 2025. godine.

Ministar je ukazao da je Spomen-muzej, koji je pod okriljem Narodnog muzeja, bio otvoren za javnost od 1975. do 1986. godine, kada je zbog neadekvatnih uslova za čuvanje i izlaganje zatvoren i naglasio da je država u obnovu uložila 119.740.000 dinara. „Palilula neće dobiti samo stari sadržaj u novom ruhu, već potpuno novi sadržaj koji će oplemeniti život ljudi koji žive u ovom delu Beograda. Profesorska kolonija, zaštićena kulturno-istorijska celina, zaslužuje da ima i jednu vrstu ovakve kulturne matice", rekao je Selaković i dodao da se još očekuje završetak poslova Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi mogla da se ishoduje i upotrebna dozvola za ovu zgradu, kao i da muzeolozi već rade na pripremi stalne postavke u Spomen-muzeju Nadežde i Rastka Petrović.

„Kada vidite kako je Spomen muzej izgledao pre obnove i to u sastavu Narodnog muzeja u prestonom gradu, možete misliti u kakvom su nam stanju sve bile ustanove kulture širom Srbije. Kada smo uspeli prvo da uradimo najvažniju stvar, a to je da otvorimo Narodni muzej, zahvaljujući tadašnjoj čvrstoj rešenosti Aleksandra Vučića, prvo kao predsednika Vlade, potom kao predsednika Republike, kada smo počeli da obnavljamo naše ustanove kulture u glavnom gradu, mogu da slobodno kažem - otvorili smo jednu novu fazu života Narodnog muzeja“, rekao je Selaković i dodao da se nije sve svelo na centralnu zgradu, već je uređen Muzej Vuka i Dositeja, a sada i ovaj Spomen muzej.