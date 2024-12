" Izložba pred nama protkana je snagom Dositejevog prosvetiteljskog puta i dobar je primer kako da čuvamo naše nasleđe i da ga prenosimo budućim genaracijama . Dositej nas je zadužio mnogo. Dositej je mislio da zaslužuje Srbe kao narod kom je pripadao, narod koji je voleo i prosvećivao i mi moramo mnogo više njime da se bavimo nego što smo to činili do sada" rekao je Selaković.



"To su, dakle, ljudi koji su ponosili veliku žrtvu iz svoje velike ljubavi prema svome rodu. Slaveći ovakve ljude, organizujući ovakve događaje, govoreći o njima, mi u stvari podsećamo da postoji sistem vrednosti kojim treba da težimo, koji treba da unapređujemo, afirmišemo i gradimo svugde i na svakom mestu. Kad god bismo se tom sistemu vratili, to bi bilo bolje i za nas i za sve one generacije koje posle nas dolaze", dodao je Selaković.